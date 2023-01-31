В воскресенье в Петрозаводске похолодает до 27°С

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 26 февраля.

В Карелии ожидается пасмурная погода. Облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой, днем на юго-востоке местами умеренный снег. метель.

На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем по южным районам порывистый.

Температура воздуха ночью -7, -12°С, по северным районам -13, -18°С, местами -22, -27 градусов, днем -4, -9°С, на севере местами до -12°С.