В последнюю неделю года росгвардейцы Карелии выезжали по тревоге более 350 раз

В частности, сотрудники, охранявшие квартиры и организации, задержали 12 подозреваемых.
Сотрудники вневедомственной охраны республиканской Росгвардии за прошедшую неделю 350 раз выезжали по тревоге на объекты и квартиры.
В шести случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.
Патрульные задержали 10 человек за административные правонарушения. Еще двух жителей республики задержали по подозрению в уголовных преступлениях.
Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе силового ведомства.
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