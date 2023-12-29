В последнюю неделю года росгвардейцы Карелии выезжали по тревоге более 350 раз

В частности, сотрудники, охранявшие квартиры и организации, задержали 12 подозреваемых.

Сотрудники вневедомственной охраны республиканской Росгвардии за прошедшую неделю 350 раз выезжали по тревоге на объекты и квартиры.



В шести случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.



Патрульные задержали 10 человек за административные правонарушения. Еще двух жителей республики задержали по подозрению в уголовных преступлениях.



Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе силового ведомства.