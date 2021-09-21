В последнюю неделю сентября Прионежская сетевая компания продолжит неотложный ремонт энергообъектов 

Кроме этого, будет вестись расчистка трасс ЛЭП и работы по присоединению к сетям АО «ПСК» новых потребителей.

В связи с проводимыми ремонтами в зоне ответственности компании возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения с 27 сентября по 3 октября возможны:

Калевальский национальный район:

• 27 и 28 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Боровой: улица Гористая (частично).

• 29 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Юшкозеро: улица Лесная.

Кемский муниципальный район:

• 27 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская (дома 9-11), Северная, Железнодорожная (дома 21-58).

• С 27 по 30 сентября с 13.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

• 28 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Подужемская, Белопорожская, здания котельной, пожарного депо, водозабора.

• 30 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская; поселок Гайжиево.

Кондопожский муниципальный район:

• 30 сентября и 1 октября с 9.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Советов, Гирвасская.

Лоухский муниципальный район:

• 27 и 28 сентября с 10.00 до 18.00. Поселок Амбарный.

• 29 сентября с 11.00 до 17.00. Поселок Сосновый.

• 30 сентября с 12.00 до 14.00. Поселок Сосновый: улица 34-й километр.

Медвежьегорский муниципальный район:

• 30 сентября с 13.00 до 15.00 и с 17.00 до 19.00. Поселки Челмужи, Возрицы, Волозеро, Тихвин Бор, Немино, Сергиево, Огорелыши, Данилово.

Муезерский муниципальный район:

• 28 сентября с 11.00 до 17.00. Поселок Тикша: улица Старая Тикша.

• 29 сентября с 11.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Лесная, Антикайнена, Дорожная.

Олонецкий национальный район:

• 27 сентября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Свободы, Урицкого, 30-летия Победы, Пушкина, Пролетарская, Коммунальная, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Полевая, Школьная, Комсомольская, Октябрьская, Новая, Володарского, Звездина, Свирских дивизий, Ленина, Полевая, Строительная, Урицкого, Луначарского, переулок Кирпичный.

• 28 сентября с 9.00 до 15.00. Деревня Куйтежа: улица Пушная.

• 29 сентября с 10.00 до 12.00. Село Видлица: улицы Новая (дома 1, 2, 3, 5, 7), Школьная (дом 25).

• 30 сентября с 12.00 до 16.00. Деревня Андрусово: база отдыха; поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Октябрьская, Сосновый Бор; село Нурмойла: улицы Ладожская, Боровая; поселок Устье-Нурмойлы: улицы Озерная, Песочная, СНТ «Медик».

Питкярантский муниципальный район:

• 27 сентября с 10.00 до 11.00. Поселок Ляскеля: улицы Зеленая, Спортивная, Лесная, Октябрьская.

• 27 сентября с 11.00 до 12.00. Поселок Ляскеля: улицы Октябрьская, Набережная, Советская.

• С 28 сентября по 1 октября с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 33, 35, 37).

Прионежский муниципальный район:

• С 27 сентября по 1 октября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь; гарнизон Бесовец: СНТ «Природа».

• С 27 сентября по 1 октября с 9.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Советская, Посадочная, Кирпичная, Поселковая, Почтовая, Молодежная, Гористая, Нагорная, Железнодорожная, Ключевая, переулки Лесной и Ручейный; село Деревянное: улицы Онежская, Лесная.

• С 28 по 30 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец.

• 29 сентября с 10.00 до 14.00. Деревня Ужесельга: улицы Парковая, Лесная, Центральная, Зеленая.

• 29 сентября с 14.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная, Зеленая.

• 30 сентября с 10.00 до 13.00. Деревня Бесовец: улица Верхняя, СОТы «Садовод Севера», «Бесовец», «Бесовецкий», «Контакт-1», «Щит», «Фонтан», «Нептун».

• 1 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Ужесельга: улица Интернациональная, Еловый переулок, Балтийский проезд.

• 1 октября с 10.00 до 16.00. Местечки Урозеро, Намоево, Сургуба, Порожки.

Пряжинский национальный район:

• С 27 сентября по 1 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Новая, Дружинина, Хвойная, Комсомольская.

• С 27 по 29 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улицы Антушевская, Гуркина, Школьная, Крупской, Совхозная, Красный Бор.

• 1 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Сущевича, Цветочная, Северная, Березовая, Хвойная, Новая, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная.

Сегежский муниципальный район:

• 28 и 29 сентября с 9.00 до 13.30. Город Сегежа: улица Озерная (дом 32).

• 30 сентября с 9.00 до 16.30. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной и Подгорный.

Лахденпохский муниципальный район:

• С 27 по 30 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Сорола.

Сортавальский муниципальный район:

• 28 сентября с 13.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Холмистая, Кайманова, Пограничная, Выборгское шоссе (все частично), переулок Транспортный.