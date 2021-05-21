В правительстве Карелии обсудят готовность к летней оздоровительной компании

Глава Карелии Артур Парфенчиков анонсировал проведение заседания правительства республики в Карелии в режиме видеоконференцсвязи.

Очередное заседания правительства региона состоится 24 мая. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

«Обсудим готовность к летней оздоровительной компании и исполнение бюджета республики. Начало онлайн-трансляции здесь, на моей странице, в 11.00», - пишет глава республики в «ВКонтакте».

Напомним, Министерство образования и спорта республики планирует в 2021 году охватить оздоровительным отдыхом не менее 12 тысяч детей, но ребятам предлагают по сути только пришкольные лагеря. За пределы Карелии, в лагеря на море, рассчитывают отправить не менее 2,3 тысяч детей. При этом республика закупит только около 850 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.