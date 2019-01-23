В правительстве Карелии открыли секрет "экономического чуда".

Республиканские власти рассчитывают получить дополнительные доходы в бюджет с помощью мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков.

Под занавес минувшего года премьер-министр Карелии Александр Чепик утвердил план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета республики. По расчетам карельских чиновников, реализация этого плана позволит привлечь в региональную казну дополнительные доходы в объеме более миллиарда рублей. После новогодних каникул утвержденный документ появился на официальном сайте республиканского министерства финансов, но если ознакомиться с запланированными мероприятиями и целевыми показателями, которые предполагается достичь, невольно возникает вопрос, откуда появились эти цифры.

Самый существенный эффект и, как следствие, самые значительные поступления дополнительных доходов в бюджет – 620 миллионов рублей! – правительство Карелии планирует получить от ... "повышения эффективности взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками республики". Интересно, что повышать "эффективность этого взаимодействия" республиканские власти собираются с помощью ... мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков. Иными словами, можно вот так просто взять и "намониторить" в бюджет ни много, ни мало 620 миллионов рублей!

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