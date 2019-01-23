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Новости. Экономика
15:38, 23 Января 2019
фото: Валерий Поташов

В правительстве Карелии открыли секрет "экономического чуда"

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Республиканские власти рассчитывают получить дополнительные доходы в бюджет с помощью мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков.

Под занавес минувшего года премьер-министр Карелии Александр Чепик утвердил план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета республики. По расчетам карельских чиновников, реализация этого плана позволит привлечь в региональную казну дополнительные доходы в объеме более миллиарда рублей. После новогодних каникул утвержденный документ появился на официальном сайте республиканского министерства финансов, но если ознакомиться с запланированными мероприятиями и целевыми показателями, которые предполагается достичь, невольно возникает вопрос, откуда появились эти цифры. 

Самый существенный эффект и, как следствие, самые значительные поступления дополнительных доходов в бюджет – 620 миллионов рублей!  – правительство Карелии планирует получить от ...  "повышения эффективности взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками республики". Интересно, что повышать "эффективность этого взаимодействия" республиканские власти собираются с помощью ... мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков. Иными словами, можно вот так просто взять и "намониторить" в бюджет ни много, ни мало 620 миллионов рублей!

Читайте подробнее в статье "Нарисовали" миллиард".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2019-01-23 16:57:46
Создавать новые предприятия не пробовали ? Что же вас так тянет делить и отнимать .Экономическая политика в регионе просто бездарная , собрали неучей , поставили на должности и впали в кому .
йошкин кот
2019-01-23 16:32:14
очень похоже на 90-е....мы считаем, что ваше должно стать нашим. конечно же - в интересах граждан...на ум еще приходит "продразвёрстка". и годы почти совпадают с учетом "векового шага" . но надеюсь, что до последнего не дойдет.
Евгений
2019-01-23 15:57:19
Почему у наших "чудотворцев" получается пополнять и увеличивать бюджет только за счёт раскошеливания граждан? Разве нет других путей? Или попросту идут по пути наименьшего сопротивления?
Гость
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