В правительстве обсудили проект социальной нормы на электроэнергию

Правительство РФ вернулось к обсуждению проекта социальной нормы энергопотребления для населения, смысл которого в повышении тарифов для тех, кто потребляет больше определенного количества электроэнергии.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак пояснял, что введение тарифных планов для разных категорий потребителей позволит временно приостановить индексацию тарифов на электроэнергию для большинства потребителей.

Планировалось, что социальная норма будет введена по всей стране с 1 июля 2014 года. Затем этот срок был отодвинут на 1 июля 2016 года. В результате было выбрано несколько регионов, где должен проводиться такой эксперимент. Правительство Карелии тоже собиралось в нем участвовать, но затем передумало после бурной общественной реакции.

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