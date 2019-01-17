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Новости. Общество
16:34, 17 Января 2019
фото: Pixabay

В правительстве обсудили проект социальной нормы на электроэнергию

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Правительство РФ вернулось к обсуждению проекта социальной нормы энергопотребления для населения, смысл которого в повышении тарифов для тех, кто потребляет больше определенного количества электроэнергии.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак пояснял, что введение тарифных планов для разных категорий потребителей позволит временно приостановить индексацию тарифов на электроэнергию для большинства потребителей.

Планировалось, что социальная норма будет введена по всей стране с 1 июля 2014 года. Затем этот срок был отодвинут на 1 июля 2016 года. В результате было выбрано несколько регионов, где должен проводиться такой эксперимент. Правительство Карелии тоже собиралось в нем участвовать, но затем передумало после бурной общественной реакции.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-01-17 17:54:36
Я не трачу предложенную норму, поэтому пофиг.
Американец
2019-01-17 17:07:53
Толик Чубайс, ярый негодяй, который ненавидит Россию. Совсем страх потерял.
А Правительство, которое приняло пенсионный геноцид, тоже считает себя непотопляемым?

Выборы скоро, товарищи .....лизы американских ценностей
Позор
2019-01-17 16:38:04
И здесь то надо нагадить людям , ну достали же уже .
Гость
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