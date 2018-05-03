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Новости. Общество
13:48, 03 Мая 2018

В правительстве рассказали, как в Карелии пройдет День Победы

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В строю "Бессмертного полка" в Петрозаводске пройдут 20 тысяч жителей. Таблички для ветеранов можно изготовить бесплатно.

Как рассказал на брифинге в правительстве Карелии министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Александр Воронов, 9 мая акция "Бессмертный полк" состоится во всех районах Карелии.

В Петрозаводске формирование колонны начнется на площади Ленина с 12.00, а старт будет дан в 12.30. Шествие пройдет по маршруту: пл. Ленина - пр. К. Маркса - пл. Кирова. Помогать в проведении акции будут более 60 волонтеров. Всего же 9 мая на праздничных мероприятиях задействуют 400 добровольцев.

В этом году участников "Бессмертного полка", которые соберутся почтить память героев Великой Отечественной войны, в столице Карелии ожидается больше, чем в прошлом: одной колонной пройдут 20 тысяч человек.

- Шествие откроют курсанты Речного училища, которые понесут Знамя Победы, а также поисковики со знаменем "Бессмертного полка". Замыкать колонну будут курсанты Президентского кадетского училища, - сообщил начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Петрозаводска Александр Баканчук.

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов за счет средств благотворителей можно изготовить таблички памяти к акции "Бессмертный полк" бесплатно в трех петрозаводских типографиях и полиграфических компаниях: рекламное агентство "Онежские мастерские" (ул. Промышленная, д. 10а, офис 201, телефон (8142) 63-63-74, время работы – понедельник-пятница 09.00-17.00), рекламное агентство "Наружка" (ул. Дзержинского, д.6, телефон (8142)76-01-10, группа ВКонтакте - https://vk.com/naruzhka10, время работы – понедельник-пятница 10.00-19.00),  "Твоя типография" (ул. "Правды", д. 29, офис 13, телефон (8142) 220202, группа ВКонтакте - https://vk.com/tt_print, время работы – понедельник-пятница 9:00-20:00, суббота-воскресенье – 13.00-18.00).

            Уже 24 апреля стартовала акция "Георгиевская ленточка", с 27 апреля школьники, студенты и юнармейцы несут Почетный караул в рамках акции "Пост №1", 6 мая стартует автопробег "Победим вместе" на высоту 168,5. Всего по Карелии пройдет более 90 спортивных событий, в которых примут участие более 10 тысяч спортсменов.

7 мая состоится торжественное собрание и праздничный концерт "Хрустальные звездочки" – Великой Победе» в Музыкальном театре. Здесь выступит золотой тенор России Евгений Южин, участники Всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки", а также хор мальчиков "Орфей" Ломоносовской гимназии Петрозаводска.

В День Победы, 9 мая, на двух больших экранах – на площадях Ленина и Кирова - будут демонстрироваться военная хроника, художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне, прямое включение с парада на Красной площади в Москве.

На площади Кирова состоится ежегодное прохождение войск Петрозаводского гарнизона, на главной сцене праздника - концертные выступления, во всех районах города будут работать выставки, различные площадки, проводиться состязания, игры. Впервые в этом году состоится кулинарный поединок "Солдатская каша – сила наша". В 22.00 праздник по традиции завершит салют.

Мероприятия подготовлены и в районах Карелии. 9 мая в Калевале состоится открытие уличной фотовыставки "Подвиг ваш бессмертен" с памятными местами военной истории Калевальского района. В поселке Лоухи пройдет квест "Дети войны". В Калевальском районе волонтеры будут раздавать информационные листовки с именами героев Советского Союза, в честь которых названы улицы в поселке. В Олонце стартовал фестиваль "На рубежах обороны Ленинграда: деревня Сяндеба 1941" с военно-исторической реконструкцией, подготовленной студентами Санкт-Петербургского политехнического университета. В Костомукше впервые будет реализован фотопроект "Живая Победа", пройдет показ спектакля под открытым небом по повести костомукшского поисковика.

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