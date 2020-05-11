890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На железнодорожный вокзал в Петрозаводск ежедневно прибывает 120-150 пассажиров 1
Сегодня 15:23
В мэрии Петрозаводска рассказали, где можно гулять горожанам 12
Сегодня 10:14
Потрясающий вид на город - побывали в знаменитом небоскребе "Sky Tower" (ВИДЕО)
Сегодня 11:46
Убийца девочки в поселке Карелии заявил, что изъятые у него сапоги "умышленно" испачкали кровью 1
Новое
Сегодня 18:20
Глава Карелии рассказал, где можно приобрести защитные маски 15
Сегодня 13:57

В правительстве РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом

Новости. Общество
15:39, 11 Мая 2020
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Загрузка...

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что при появлении тенденции к снижению заболеваемости, некоторые регионы смогут принимать решения о снятии ограничений, пишет ТАСС.

Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью на телеканале "Россия-24".

По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения.

"И тогда наши граждане смогут поехать [на отдых]. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма - любимого места отдыха россиян. Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, когда может начаться летний туристический сезон в РФ.

В частности, необходимо носить маски и перчатки, особенно в транспорте, по возможности работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции в том объеме, который определен региональными властями, напомнил вице-премьер.

Говоря об экономических последствиях пандемии для туризма, Чернышенко отметил, что туризм оказался наиболее пострадавшей отраслью как в России, так и за рубежом. Однако даже в такой непростой ситуации можно найти положительные моменты, уверен он. "Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм", - цитирует ТАСС Чернышенко.

Напомним, власти Карелии выделят десятки миллионов рублей на поддержку двух закрывшихся из-за коронавируса санаториев.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-05-11 16:51:32
Если так будет ситуация развиваться , нужно будет ни курорты открывать , а морги ((((((((((((
zanoza
2020-05-11 18:49:33
Изя, вот именно! Уже третье место в мире занимаем по числу заболевших.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 15:47
Очагов распространения Covid-19 в многоквартирных домах Петрозаводска стало больше
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
06.05.2020, 09:14
Семь новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Чтиво

08.05.2020 16:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 6
30.04.2020 13:36
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»