В правительстве РФ назвали условия открытия российских курортов для туристов этим летом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уточнил, что при появлении тенденции к снижению заболеваемости, некоторые регионы смогут принимать решения о снятии ограничений, пишет ТАСС.

Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью на телеканале "Россия-24".

По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения.

"И тогда наши граждане смогут поехать [на отдых]. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма - любимого места отдыха россиян. Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, когда может начаться летний туристический сезон в РФ.

В частности, необходимо носить маски и перчатки, особенно в транспорте, по возможности работать удаленно и соблюдать режим самоизоляции в том объеме, который определен региональными властями, напомнил вице-премьер.

Говоря об экономических последствиях пандемии для туризма, Чернышенко отметил, что туризм оказался наиболее пострадавшей отраслью как в России, так и за рубежом. Однако даже в такой непростой ситуации можно найти положительные моменты, уверен он. "Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность - это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм", - цитирует ТАСС Чернышенко.

Напомним, власти Карелии выделят десятки миллионов рублей на поддержку двух закрывшихся из-за коронавируса санаториев.