В прибрежных районах Карелии 11 декабря выпадет мокрый снег

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О погоде на 11 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 декабря будет облачно. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный слабый.
Ночная температура опустится до -5 градусов, днем столбик термометра поднимется до -1.
В Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов выпадет небольшой, местами умеренный снег. В прибрежных районах местами мокрый снег, ночью возможен слабый туман. На дорогах гололедица.
Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный.
Температура ночью -2, -7 градусов, местами до -10, днем потеплеет до 0.
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