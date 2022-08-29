В пригороде Петрозаводска сгорел микроавтобус (ВИДЕО)

На одной из улиц Вилги очевидцы запечатлели объятый пламенем микроавтобус.

Видео охваченного пламенем микроавтобуса появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Как уточнил автор, инцидент произошел в поселке Вилга.

В комментариях рассказали, что горел частный рейсовый автобус. Машину потушили.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали, что автомобиль загорелся сам, аварии не было. Данные о причинах возгорания и пострадавших уточняются.