В пригороде Петрозаводска сгорел микроавтобус (ВИДЕО)

На одной из улиц Вилги очевидцы запечатлели объятый пламенем микроавтобус.
Видео охваченного пламенем микроавтобуса появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Как уточнил автор, инцидент произошел в поселке Вилга.
В комментариях рассказали, что горел частный рейсовый автобус. Машину потушили.
В Госавтоинспекции Карелии рассказали, что автомобиль загорелся сам, аварии не было. Данные о причинах возгорания и пострадавших уточняются.
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