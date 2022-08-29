В приюте Петрозаводска 43 кошки «кричат у пустых мисок»

Первый Петрозаводский Общественный Приют просит помощи: без корма остались 43 кошки.

В паблике Первого Петрозаводского общественного приюта сообщается, что с 5 сентября у них голодают 43 кошки.

«Кошки, коты и котята сидят голодом, корма нет нисколько! Мы рыдаем от безысходности, - сообщается в паблике приюта. - Кошки весь день кричат у пустых мисок, плачут, а есть дать нечего».

Организаторы приюта рассказали, что такой безвыходной ситуации, чтобы кошки остались без корма, не было уже давно: целый мини-приют – 43 кошки – остался без средств к существованию.

«Кошки голодают. Передержка сказала: или корм, или забирайте. На улице останутся пять котят, больной одноглазый кот, кошка-астматик, кошка с бронхитом, кот с диабетом и еще ряд котов с проблемами по здоровью», - рассказали организаторы приюта.

Всех неравнодушных и любителей кошек просят о помощи.

Желающие помочь могут найти в паблике приюта реквизиты для перечисления денег.