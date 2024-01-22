В Прионежье проводили в последний путь земляка, погибшего на СВО

Во вторник, 23 января, жители Прионежского района простились с Андреем Владимировичем Чистяковым.
В официальном паблике Прионежского района сообщили, что исполняя воинский долг, в ходе спецоперации героически погиб Андрей Влаимироич Чистяков. Во вторник, 23 января, Прионежье простилось со своим земляком.
«Его подвиг, мужество и преданность своей Родине останутся в наших сердцах! Администрация района выражает искренние соболезнования родным и близким ушедшего», — сказали руководители района.
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