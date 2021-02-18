В Прионежской сетевой компании подвели итоги выполнения Ремонтной программы за 2020 год 

Плановые ремонты электрических сетей в зоне ответственности АО "ПСК", проведенные в прошлом году, способствовали уменьшению технических потерь при передаче электроэнергии и снижению аварийности.

Как отмечают в компании, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (распространение инфекции COVID-19) часть объектов Ремонтной программы на 2020 год были перенесены на 2021 год.

Но в целом Ремонтная программа, выполняемая хозяйственным способом, была выполнена на 100%.

На ЛЭП напряжением 0,4, 6 и 10 кВ в зоне ответственности АО "ПСК" было заменено 777 опор и 45 км провода. Производился также ремонт кабельных ЛЭП и распределительных пунктов питания.

Из наиболее важных проектов Ремонтной программы за прошлый год в компании выделили проведенные ремонты (замена опор и провода по всей линии) ЛЭП напряжением 6 кВ в Сегежском районе (ее протяженность – 8,2 км) и двух ЛЭП напряжением 10 кВ в Медвежьегорском районе протяженностью 8 и 10 км.

Напомним, что в эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.