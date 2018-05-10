В Прионежском районе автомобиль сбил шедшего вдоль трассы человека

В Карелии неустановленный автомобиль сбил 56-летнего мужчину, который шел по обочине трассы.

По информации карельского управления ГИБДД, инцидент произошел на 24 км автодороги "Петрозаводск-Ошта" во вторник около полуночи.

"Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на 56-летнего мужчину, который двигался по обочине навстречу движения транспортных средств со стороны села Деревянное в сторону Петрозаводска. В результате происшествия пешеход получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение", - сообщает Госавтоинспекция.

С начала мая на дорогах республики произошло уже шесть наездов на пешеходов. Один человек погиб, шесть получили травмы, отмечают в ГИБДД.