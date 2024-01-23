В Прионежском районе директора школы оштрафовали за нарушение трудового законодательства

Двенадцать подростков были приняты на работу без документов о прохождении обязательного медосмотра.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки исполнения законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних обнаружила, что руководителем одной из районных школ в отсутствие документов о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра на временную работу приняты двенадцать подростков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Прокурор района вынес постановление о возбуждении в отношении директора учреждения дела об административном нарушении.

Как рассказали в источнике, постановлением Государственной инспекции труда в республике должностное лицо привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.