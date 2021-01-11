Жительница Карелии 8 января зашла в лес и не вернулась (ФОТО)

Полиция разыскивает 35-летнюю женщину, которая пропала 8 января в Прионежском районе, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают без вести пропавшую 35-летнюю Светлану Ж., жительницу деревни Вилга, которая вечером 8 января, находясь в районе автодороги "Ладва-Ветка - Пай", зашла в лес и обратно не вернулась.

Приметы: На вид 40 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы средней длины, светлые, окрашены.

Была одета в черный пуховик с капюшоном "Columbia", темно-синие спортивные брюки, обута в кроссовки черного цвета, без головного убора.

Всех, кто обладает значимой информацией о разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.