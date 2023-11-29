В Прионежском суде Карелии рассмотрели уголовное дело жителя Санкт-Петербурга

Мужчину обвинили в двух преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В Прионежском районном суде Карелии завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в совершении 2 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе инстанции.

Подсудимый, действуя в составе организованной группы, получал оптовые партии наркотиков в нерасфасованном виде, в соответствии с указаниями «организатора» фасовал и упаковывал полученные партии, формируя оптовые партии наркотических средств, которые после поместил их в тайники «закладки». Однако довести задуманное подсудимым до конца не удалось в свзяи с тем, что наркотические средства были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.

В ходе судебного следствия вину подсудимого доказали, суд постановил обвинительный приговор.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.