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Новости. Общество
16:49, 17 Мая 2018

В приоритете – борьба с потерями электроэнергии

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"Карелэнерго" продолжает вести планомерную работу по снижению потерь в электрических сетях региона.

Снижать коммерческие и технологические потери электроэнергии – каждодневная задача карельских энергетиков. В течение года специалисты подразделений по учету электроэнергии филиала "Карелэнерго" проводят контрольные проверки приборов учета электроэнергии в частных домовладениях и коммерческих организациях, выявляют очаги потерь в электросетях.

В 2018 году по итогам первого квартала энергетики выявили 93 факта безучетного и 9 фактов бездоговорного потребления электроэнергии на общую сумму свыше 15 млн рублей. Недобросовестные потребители есть как среди юридических лиц, так и среди населения.

"Мы часто выявляем неучтенное использование электроэнергии, - рассказывает  инженер отдела аудита потерь "Карелэнерго" Илья Гришин. - Порой это непросто в силу того, что люди находят новые способы, как обойти приборы учета. Но у нас есть все необходимое оборудование, чтобы распознать обман. Например, прибор, позволяющий выявлять скрытую проводку. Благодаря ему недавно мы обнаружили, что в стене дома одного из потребителей подключен дополнительный ввод. По этому факту составлен акт о безучетном потреблении, а нарушителю грозит серьезный штраф".

Одна из организаций, занимающаяся камнеобработкой в Кондопожском районе, вмешалась в работу прибора учета путем его вскрытия и установки поддельных пломб. Своими противоправными действиями предприятие нанесло ущерб электросетевой компании на сумму более 5 млн рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

С начала текущего года служба безопасности "Карелэнерго" подготовила и направила в органы внутренних дел 181 заявление по выявленным случаям неучтенного потребления электроэнергии. Уже по 25 фактам суд вынес решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности за самовольное подключение и использование электрической энергии.

Специалисты "Карелэнерго" напоминают жителям Республики Карелия о том, что хищение электроэнергии – не только противоправно и карается значительными штрафами, но еще и смертельно опасно.

Энерговоры ставят под угрозу себя и окружающих.  Несанкционированное подключение дома к электроэнергии может привести к тому, что под напряжение попадет забор, близлежащие строения или участок земли, и это повлечет гибель ничего не подозревающих прохожих. Если наброшенные неизолированные провода упадут на землю, возникнет шаговое напряжение. Оказавшегося в зоне поражения прохожего ждет мгновенная гибель от поражения электрическим током. Энерговоры сбивают замки, повреждают ограждения энергообъектов. Жертвами их действий зачастую становятся дети, из любопытства решившие исследовать строение с желтым треугольником.

Энергетики предупреждают граждан: будьте бдительны!

Узнать больше о том, как распознать энерговора и защитить себя от противоправных действий и их последствий, можно на специальном портале энергокомпании. Также для потребителей работает телефон "горячей линии": 8-800-333-02-52.

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