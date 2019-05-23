В Пряжинском районе Карелии откроется еще один ФАП

Новый современный фельдшерско-акушерский пункт откроется в поселке Верхние Важины Пряжинского района, сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

На следующей неделе, 30 мая, в 11.00 состоится торжественное открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Верхние Важины Пряжинского района.

Прежний сельский ФАП находился в старом ветхом здании. Благодаря появлению нового ФАПа жители будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, здесь есть все необходимое для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи. ФАП оснащен медицинским оборудованием, есть мини-лаборатория, электрокардиограф, дефибриллятор, холодильники для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови, пеленальный столик.

ФАП, являющийся структурным подразделением Пряжинской центральной районной больницы, будет обслуживать жителей поселка Верхние Важины - около 100 человек.

Объем финансирования установки и оснащения модульного ФАПа - 4 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации и бюджета Республики Карелия.

Расширение сети ФАПов – одно из направлений реализации национального проекта "Здравоохранение". Всего в этом году в населенных пунктах Карелии открываются 20 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Они устанавливаются за счет федеральных средств (57 млн рублей) и средств регионального бюджета (32 млн рублей). Самое большое число ФАПов - 5 - появится именно в Пряжинском районе.