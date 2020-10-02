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В Карелии местные жители добровольно сдали оружие и патроны

Новости. Общество
18:20, 02 Октября 2020
фото: © Управлении Росгвардии по Карелии
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Сотрудники Росгвардии Карелии проверили сохранность оружия по месту жительства владельцев, сообщили в ведомстве.

С 25 сентября по 1 октября сотрудники Росгвардии провели более 110 проверок правильного хранения огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Выявлено пять административных правонарушений. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Добровольно сдано жителями Карелии 14 единиц огнестрельного оружия и более 450 штук боеприпасов.

Проверка, направленная на изъятие у жителей путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания, продолжается.

Росгвардия планирует проводить проверку  правильного хранения оружия по месту жительства владельцев и комнат хранения оружия юридических лиц.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам о необходимости продления разрешительных документов в установленные законом сроки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-02 18:36:49
Нифига. У них в лесу есть схроны, ждут оккупантов, которые больше не придут.
Саныч
2020-10-02 19:15:29
кир, хорош бредить)
кир
2020-10-02 19:51:52
Саныч, ротик закрой, а то скоро тёткой станешь.
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