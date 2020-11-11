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В Пудоже местный житель не уберег новый телефон знакомой от собутыльника

Новости. Криминал
15:06, 12 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Житель Пудожа пришел в гости к знакомому и совершил преступление, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 60-летней местной жительницы. Она сообщила, что она лишилась практически нового мобильного телефона стоимостью 5 тысяч рублей. Некоторое время назад женщина легла в больницу и для сохранности оставила гаджет знакомому, но тот за ним не уследил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили все обстоятельства происшествия и личность подозреваемого, которым оказался 41-летний житель Пудожа. Он признался, что в один из дней распивал спиртное дома у знакомого. Улучив удобный момент, он проверил шкафы, нашел упакованный телефон, забрал его. Вскоре гаджет был продан.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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