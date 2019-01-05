В Пудоже врачи спасли жизнь 15-летней девочке, которая, порезавшись осколком стекла, потеряла 80% крови

В Минздраве Карелии рассказали историю спасения девочки-подростка из Пудожа, которая получила тяжелое ранение осколком стекла.

Как рассказали в Минздраве Карелии, 4 января в Пудоже врачи спасли жизнь 15-летней девочке, которая получила тяжелое ранение осколком стекла. В результате травмы произошел полный разрыв подключичной артерии. Скорая помощь приехала по вызову через 4 минуты. Помощь на дому оказывали фельдшеры Пудожской центральной районной больницы Елена Красная и Елена Титова и врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Белоколенко.



В тяжелейшем состоянии, с потерей около 80% общего объема циркулирующей в организме крови, девочка была доставлена в палату интенсивной терапии и реанимации, а затем – в операционную.



Благодаря высокому профессионализму врачей-хирургов Леонида Цуканова, Дмитрия Казаченко и Акмаля Жураева, анестезиологов-реаниматологов Евгения Белоколенко и Александра Неймеровеца, травматолога Ивана Груенко, трансфузиолога Светланы Народовой, врача клинической лабораторной диагностики Галины Петровой и техника лаборатории Алены Агашко, наличию в больнице специального инструментария для выполнения операций на сосудах и артериях, а также консультативной помощи специалистов Республиканской больницы им. В.А.Баранова и Детской республиканской больницы, которые постоянно находились на телемедицинской связи с пудожскими коллегами, операция завершилась успешно. Три раза у девочки останавливалось сердце, но врачам удалось обеспечить временное кровоснабжение поврежденной артерии, что дало возможность поддерживать жизненные функции до приезда в Пудож сосудистого хирурга Республиканской больницы.



Ангиохирург Евгений Быстров, которому ассистировали специалисты Пудожской ЦРБ, прооперировал пострадавшую на месте. Вторая операция по восстановлению артерии продолжалась около трех часов. Ситуация находилась на постоянном контроле Минздрава Карелии.



Сегодня девочка вертолетом санитарной авиации доставлена в Петрозаводск, где находится под наблюдением специалистов Детской республиканской больницы. Состояние пациентки специалистами оценивается как относительно стабильно тяжелое. Угрозы жизни нет.