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В работе Twitter наблюдаются сбои

Новости. Происшествия
13:54, 26 Февраля 2022
фото: pixabay.com

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В России к 13.00 по московскому времени было зафиксировано 1 060 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в субботу в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сообщает ТАСС.

К 13.00 по московскому времени было зафиксировано 1 060 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Около 59% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на работу сайта, 37% - на сбои в приложении, 4% - на проблемы с комментариями.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Екатеринбурге.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook.

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Комментарии

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Коричневые шаровары
2022-02-26 16:02:46
Тусовщикам вполне будет достаточно вконтакта и тиктока.
Аполленарий
2022-02-26 15:38:32
Твиттера так и нет , трындец тупинской системе , довоевались .
Изя
2022-02-26 14:45:32
Отрубили мерзавцы .Следующие Столица на Онего , как пить дать ))) :)
Беня
2022-02-26 16:09:37
Изя, да хрен там. Не ссы, не отключат :)
Столица хостится в Селектеле.
GeoIP выдает Blagoveshchensk, Amur Oblast, Russia, Europe
Approximate Coordinates 50.2705, 127.5352
Accuracy Radius (km) 5 .
В жизни бы не подумал. шо Благовещенск - эуропейский город :)
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