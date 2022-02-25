В работе Twitter наблюдаются сбои

В России к 13.00 по московскому времени было зафиксировано 1 060 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в субботу в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сообщает ТАСС.

К 13.00 по московскому времени было зафиксировано 1 060 отчетов о сбоях в работе сервиса.

Около 59% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на работу сайта, 37% - на сбои в приложении, 4% - на проблемы с комментариями.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре и Екатеринбурге.

Ранее Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook.