Репутация оказалась для жителя Карелии дороже 500 тысяч рублей

Житель Кондопожского района выплатил долг в полмиллиона рублей, чтобы не портить свою репутацию на работе, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Кондопожскому району находилось исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности по кредитам на общую сумму 500 тысяч рублей.

Мужчина не погасил задолженность в срок. Судебный пристав-исполнитель запросил информацию об имущественном положении должника, установил официальное место работы, а затем наложил арест на его счета.

Должник, узнав об этом, решил не портить свою репутацию в трудовом коллективе, сам явился к судебному приставу и полностью погасил долг.