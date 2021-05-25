В район «Город у воды» в Петрозаводске при строительстве подведут новые инженерные коммуникации

В Петрозаводске ведется подготовка к строительству нового района на бывшей промплощадке ДСК (пересечение улиц Зайцева и Заводской на побережье Онежского озера).

Реализация международного проекта «Город у воды» на бывшей промплощадке ДСК (в районе пересечения улиц Зайцева и Заводской на побережье Онежского озера) начнется этим летом. Как сообщили в компании «Баренц Групп», в настоящее время ведется подготовка территории под будущую комплексную застройку. Уже известно, что в район «Город у воды» подведут новые инженерные коммуникации.

«Для нового района мы проведем новые сети инженерного обеспечения. Старые сети ливневой канализации, технического водопровода и т. д., которые за десятилетия эксплуатации на бывшей промплощадке физически износились, мы ликвидируем, — рассказал руководитель отдела строительства компании «Баренц Групп» Павел Прокопьев. — Это необходимо, потому что со своей задачей они уже не справятся».

По словам Павла Прокопьева, в настоящее время уже определен объем ресурсов, которые будет потреблять новый район, включая всю его социальную инфраструктуру (кроме жилых домов здесь построят школу, детский сад, торговый центр и др. объекты). Это водо-, газо- и электроснабжение, а также водоотведение, сети ливневой канализации.

«Мы построим новую ливневую канализацию, поскольку район находится в непосредственной близости от Онежского озера. Все поверхностные стоки, которые собираются на твердых покрытиях и с кровель домов, должны очищаться через локальные очистные сооружения, которые также предусматриваются на этой территории», — пояснил Павел Прокопьев.

По словам специалиста, в настоящее время уже определены точки подключения к сетям.

«Сети будут изготавливаться из современных качественных материалов. Мы используем только сертифицированные трубные и кабельные изделия, которые хорошо зарекомендовали себя на других объектах компании «Баренц Групп».

На каждом жилом доме в районе «Город у воды» будет стоять своя крышная газовая котельная, которая обеспечит круглогодичное теплоснабжение и подачу горячей воды. То есть все объекты будут, по сути, автономными.

Первые участки сетей строители прокладывают уже сейчас. Ко всем социальным объектам района инженерные коммуникации тоже строятся заново.

Для обеспечения теплом и горячей водой школы и детского сада будет построена отдельная газовая котельная. Сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для социальных объектов предусматриваются в объеме, который определен проектами.

Напомним, что строительство района «Город у воды» будет вестись в несколько этапов. Первый дом на береговой линии у озера закладывается уже этим летом. Одновременно начнется создание социальной инфраструктуры района. Это большая школа на 1140 мест и торговый центр площадью 4 тыс. кв. метров, где можно будет приобретать продукты, одежду, товары первой необходимости.

Первый этап строительства в рамках проекта «Город у воды» планируется провести в течение полутора-двух лет. Сдача в эксплуатацию первого жилого дома с благоустроенной территорией намечена на лето 2023 года. Строительство школы на 1140 мест на пересечении улиц Заводской и Зайцева планируется в 2022 году.

Для справки: Новый район комплексной застройки в рамках международного проекта «Город у воды» предполагает освоение территории бывшей промплощадки Домостроительного комбината. В центре жилого района разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него — разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Они будут расположены так, чтобы между ними оставалось много свободного пространства, где можно разместить детские и спортивные площадки, пешеходные зеленые зоны. Из каждой квартиры будет открываться вид на озеро. Вся застройка спланирована таким образом, чтобы каждый жилой квартал имел прямой выход к центральному парку, сопоставимому по размерам с Губернаторским садом. Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детского сада, благоустроенной прогулочной набережной, пирса и стоянки для яхт. Согласно концепции, «осью» всего жилого района должна стать автодорога, идущая перпендикулярно от треугольной дорожной развязки на улице Заводская к берегу Онежского озера. Кроме того, планируется строительство автодороги — «дублера» Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.