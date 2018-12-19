В районах Карелии горело два дома

Пожары произошли в Суоярви и в поселке Салми, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.54 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Новоселов. В 12.12 пожар ликвидировали. Поврежден пол и потолок на площади 20 кв м.

В 15.45 пожарные выехали в Питкярантский район в п. Салми для ликвидации пожара в жилом жоме. Огонь потушили за 19 минут.Площадь повреждения – 5 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.