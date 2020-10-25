В районах Карелии пройдет очередной этап подготовки энергообъектов к работе в холода  

Специалисты АО "Прионежская сетевая компания" проводят неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности предприятия в целях увеличения надежности энергоснабжения потребителей.

К сожалению, ремонты энергообъектов нельзя проводить без временного отключения потребителей от электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и просят извинения за возможные неудобства.

Временные отключения с 26 октября по 1 ноября возможны:

Прионежский муниципальный район:

- 26 октября с 9.00 до 16.00. Деревня Орзега, поселок Деревянка (улицы Мира, Новинка, Привокзальная, переулки Радужный, Садовый, Школьный), поселок Ужесельга.

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Мира, Новинка, Привокзальная, переулки Радужный, Садовый, Школьный. Поселок Чална: улицы Заречная, Октябрьская, Калинина, Новореченская, Шоссейная (частично), переулки Виданский, Зеленый, здание магазина "Пятерочка".

- 28 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева, Пушкина, Новая, Школьная, Лесная, Железнодорожная, Светлая, Набережная, Хвойная, Комсомольская, Дружинина, Березовая, Кленовая, Цветочная, Сущевича, Северная. Деревня Косалма (частично), местечки Урозеро, Намоево, Сургуба, деревня Порожки.

- С 28 октября по 1 ноября с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

- 29 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Мелиоративный (улица Петрозаводская, деревня Косалма (частично), поселок Соломенное (частично).

30 октября с 9.00 до 16.00. Деревни Вилла Гора, Новые Виданы, Шуйская Слобода (частично), поселок Соломенное (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 26 октября с 14.00 до 19.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Тихвин Бор, Сергиево, Огорелыши, деревни Возрицы, Данилово, Немино.

- 28 октября с 10.00 до 15.00. Деревня Сигово, дачные кооперативы в окрестностях деревни.

Сегежский муниципальный район:

- 26 октября с 9.00 до 10.00 и с 12.00 до 15.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 28 октября с 17.00 до 18.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 29 и 30 октября с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 29 октября с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: улицы Гористая, Заречная, Южная.

- 30 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Попов Порог: улицы Коммунистическая, Пионерская, Кирова, Школьная, Новая, Коммунальная.

Кондопожский муниципальный район:

- 27 октября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Бумажников (дома 9, 11, 13, 15), Токарская набережная, Комсомольская (дома 18, 22), Советов (дома 2, 4, 6).

- 27 октября с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 1, 3, 3-А, 5, 5-А, 11, 13, 15, 7, 7-А), Горького (дома 9, 9-А, 11, 13, 13-А, 15, 15-А), Пролетарская (дома 16, 18).

- 28 октября с 13.30 до 14.30. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 31, 35), Заводская (дома 13, 15, 17), Советов (дом 34), Сосновая, Рябиновая, Солнечная.

Кемский муниципальный район:

- С 26 по 28 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Сокол: здания рыбзавода, Центра УВД, средней школы, детского сада, водозабора, котельной.

- 26 октября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 1-40), Ленина (дома 45-91), Гидростроителей (дом 24), Загородная, Беломорская, Поморская, Слободская, Подужемская, Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная, Юбилейная (дома 2, 3, 3-а), переулок Рыбацкий.

- 26 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Белопорожская, Подужемская.

- 26 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36).

- 27 октября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ручьевая (дом 2), Пятилетка, Сенная, Заречная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-луда, Набережная (дома 1 - 25), здание гостиницы "Невский берег".

- 28 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Баб–Губа: улица Ручьевая (дом 2), Пятилетка; поселок Кривой Порог: улица Подужемская.

- 29 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая, территория промышленной зоны.

- 29 октября с 13.30 до 16.00. Поселок Латушка: улицы Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная.

- 30 октября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой порог: улица Кольцевая (дома 10-А, 11, 12).

Лоухский муниципальный район:

- 26 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улицы Советская, Дорожная, Северная, Пальковского, Кольцова, Восточная, Набережная, Лесная, здания школы, котельной, детского сада, "Почты России", Сбербанка, АТС.

- 27 октября с 12.00 до 16.00. Поселок Энгозеро: улицы Лесная, Школьная, Пионерская, Верхняя.

- 27 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Чупа: улицы Платонова, Коргуева (дом 14).

- 28 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная.

- 28 октября с 11.00 до 15.00. Поселок Чкаловский: улицы Школьная, Набережная; поселки Софпорог, Новый Софпорог.

- 29 октября с 11.00 до 14.00. Поселок Сосновый.

Лахденпохский муниципальный район:

- С 26 по 30 октября с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Ленина.

Питкярантский муниципальный район:

- 26 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Харлу: улицы Главное шоссе, Восточная, Горный хутор, Горького, 2-я Лесная, здание РТПЦ.

- 28, 29, 30 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Станционная, Комсомольская (дома 10 – 14), Советская (дом 2), здание АЗС.

Костомукшский городской округ:

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Ленинградская, (частично), Кемская (частично), переулок Ольховый (частично).

- 28 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Интернациональная (дома 1, 3), Первомайская (дома 2, 4, 6, 8, 10), Ленина (дом 2).

- 29 октября с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: улица Октябрьская, аквапарк "Синиранта", футбольное поле ДЮСШ № 2, проектно-строительная компания (стройка), потребитель Пономарева М.В.

Олонецкий национальный район:

- 26 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Будённого (дома 2-38), Луначарского (дома 16-24), Карла Либкнехта (дома 20-31-А), переулки Коммунальный, Буденного.

- 27 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 20-31-А), переулок Коммунальный; поселок Ильинский: улица Леселидзе (дома 113-120), здание АЗС.

- 28 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Чкалова, Звездиной, Володарского (дома 15-19), Егорова (дома 1-16), Свободы (дома 11 – 43), Карла Либкнехта (дома 36-56), переулки Егорова, Кирпичный, Больничный, здание автостанции, светофоры; деревня Ковера; поселок Ильинский: улица Мошкина (дома 8-18).

- 29 октября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 4-18), Садовая, Комсомольская, Заречная, Набережная, Школьная (дома 1-10), переулок Набережный; поселок Ильинский: улицы Дружбы Народов, Мошкина (4-Г, 6-А).

- 29 октября с 14.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Украинская, Сосновый бор, Старозаводская, здание ФАПа.

- 30 октября с 9.00 до 11.00. Поселок Ильинский: улица Старый Центр (дома 6, 8).

- 30 октября с 14.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Полевая, Луговая, Садовая.