В районах Карелии строятся и реконструируются автомобильные мосты

Модернизация объектов дорожно-мостового хозяйства ведется по федеральной целевой программе развития региона на период до 2020 года в рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Две железобетонные переправы возводятся на автодороге "Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча". Для одной из них - на 17-ом км дороги – уже установлены опоры, возводится земляная насыпь. На втором мостовом сооружении - на 35-ом км автодороги – ведется устройство свай и мостового полотна.





Минтранс Карелии напоминает, что в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" также строятся еще три мостовых сооружения на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск". Помимо этого федеральной целевой программой запланирована реконструкция моста через Неглинку в Петрозаводске.





В прошлом году при содействии Госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии под председательством заместителя Секретаря Совбеза России Николая Патрушева в республике на средства ФЦП введены в строй еще два автомобильных моста: на 82-ом км автомобильной дороги "Тикша-Реболы" в Муезерском районе и на 38-ом км дороги "Реболы-Лендеры – госграница".



