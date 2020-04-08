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В районах Карелии строятся и реконструируются автомобильные мосты

Новости. Общество
12:13, 09 Апреля 2020
фото: © Минтранс Карелии
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Модернизация объектов дорожно-мостового хозяйства ведется по федеральной целевой программе развития региона на период до 2020 года в рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Две железобетонные переправы возводятся на автодороге "Сумпосад-Воренжа-Вирандозеро-Нюхча". Для одной из них - на 17-ом км дороги – уже установлены опоры, возводится земляная насыпь. На втором мостовом сооружении - на 35-ом км автодороги – ведется устройство свай и мостового полотна.

Минтранс Карелии напоминает, что в рамках ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" также строятся еще три мостовых сооружения на дороге "Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск". Помимо этого федеральной целевой программой запланирована реконструкция моста через Неглинку в Петрозаводске.

В прошлом году при содействии Госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии под председательством заместителя Секретаря Совбеза России Николая Патрушева в республике на средства ФЦП введены в строй еще два автомобильных моста: на 82-ом км автомобильной дороги "Тикша-Реболы" в Муезерском районе и на 38-ом км дороги "Реболы-Лендеры – госграница".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2020-04-09 12:25:50
Очень бы хотелось узнать конкретные сроки ремонта (а фактически строительства нового) моста через р. Сяпся в Пряжинском районе на региональной автомобильной дороге Петрозаводск-Суоярви. Дорога интенсивно эксплуатируется.Мост реально аварийный, установлены весовые ограничения.но их никто не соблюдает-по мосту как и прежде едут груженые лесовозы, тонары и т.д., движется пассажирский транспорт.До беды недалеко !
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