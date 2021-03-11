В районах Карелии вводятся временные ограничения для движения грузовиков

Меры коснутся грузовых автомобилей массой более 10 тонн, сообщили в Минтрансе Карелии.

Ограничения вводятся в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструктивных элементов автомобильной дороги в связи с их переувлажнением.

С 5 апреля по 19 мая 2021 года — в Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Сортавальском муниципальных районах.

С 12 апреля по 26 мая 2021 тода — в Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Суоярвском муниципальных районах.

С 19 апреля по 2 июня 2021 года — в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезерском, Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе.

Временное ограничение движения не распространяется:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, посадочного

материала, минеральных и органических удобрений, почты и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов,

мазута, угля;

- на транспортные средства, используемые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог общего пользования.

В период ограничения движения допускается движение транспортных средств, при условии превышения ими общей фактической массы в 10 тонн не более чем в два раза:

- перевозящих топливо для теплоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплекса и населения (топливная щепа, торф, дрова), а также техники, задействованной на подготовке почвы и посадке лесных культур, выполнении противопожарных мероприятий, ликвидации последствий аварий на объектах связи;

- рубительных машин для производства топливной щепы.

В случае если указанные транспортные средства являются тяжеловесными, их движение допускается только при наличии специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке.

Отметим, в прошлом году данные ограничения отсутствовали из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемии коронавируса.