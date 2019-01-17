В районе Карелии 36 семей получили ключи от новых квартир

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Четырехэтажный дом, построенный в рамках программы расселения аварийного жилья, принял новоселов, сообщили в правительстве Карелии.
Сегодня, 17 января, 36 семей из Олонца получили ключи от квартир в доме на улице Карла Маркса, 11 б. Четырехэтажный дом построен по программе расселения аварийного жилья.
Обладателей нового жилья поздравили глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев и глава района Ирина Аутио.
В рамках нового этапа планируется расселить около 4 тысяч квадратных метров аварийного жилья в Олонецком районе.
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