В поселке Карелии 92-летняя бабушка выпала из окна и разбилась

В поселке Матросы пожилая женщина выпала из окна второго этажа и погибла.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший понедельник, 19 ноября, около 14.00 92-летняя жительница дома для переселенцев в поселке Матросы Пяжинского района выпала из окна второго этажа.

По словам очевидцев, женщина получила травмы. Соседи подняли бабушку в квартиру и вызвали скорую помощь.

"Врачи сделали ей укол, - рассказали домочадцы, - но вечером бабушка умерла".

На месте работала полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.

В МВД Карелии сообщили, что по факту гибели женщины проводится проверка.