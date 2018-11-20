В поселке Карелии 92-летняя бабушка выпала из окна и разбилась

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В поселке Матросы пожилая женщина выпала из окна второго этажа и погибла.
Как стало известно "Столице на Онего", в минувший понедельник, 19 ноября, около 14.00 92-летняя жительница дома для переселенцев в поселке Матросы Пяжинского района выпала из окна второго этажа.
По словам очевидцев, женщина получила травмы. Соседи подняли бабушку в квартиру и вызвали скорую помощь.
"Врачи сделали ей укол, - рассказали домочадцы, - но вечером бабушка умерла".
На месте работала полиция. Обстоятельства происшествия выясняются.
В МВД Карелии сообщили, что по факту гибели женщины проводится проверка.
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