В районе Карелии автомобиль сбил женщину

ДТП произошло в минувшее воскресенье в Сегеже, травмирована женщина , сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.50 в Сегеже, в районе дома № 25 по улице Спиридонова 36-летний водитель автомобиля Opel Astra совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате происшествия пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.