В районе Карелии два человека получили травмы в ДТП

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На трассе в Пряжинском районе столкнулись два автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Пряжинском районе 8 января в 17.00 на 466 км автодороги "Сортавала" 29-летний водитель автомобиля Ford Focus отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ.
В результате происшествия травмированы два человека: 22-летний водитель автомобиля УАЗ и его 41-летний пассажир.
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