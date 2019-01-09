В районе Карелии два человека получили травмы в ДТП

На трассе в Пряжинском районе столкнулись два автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе 8 января в 17.00 на 466 км автодороги "Сортавала" 29-летний водитель автомобиля Ford Focus отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем УАЗ.

В результате происшествия травмированы два человека: 22-летний водитель автомобиля УАЗ и его 41-летний пассажир.