В районе Карелии маленького ребенка укусила змея

В Карелии ребенок 4,5 лет госпитализирован после укуса змеи, сообщили в республиканском минздраве.

По инфомрмации ведомства, в районе Карелии ребенка 4,5 лет укусила змея. Сейчас он находится в Детской республиканской больнице.

Также в минздраве сообщили, что за первую неделю летних каникул, с 31 мая, в республике пятеро детей получили травмы, которые потребовали госпитализации.

Четверо детей упали с высоты, в том числе двое – выпали из окна, еще один получил ампутацию пальцев на руке.

В трех случаях выполнена медицинская эвакуация с применением санитарной авиации.

Минздрав Карелии напоминает, что наиболее распространенными травмами, которые получают дети в летний период, являются ожоги, падение с высоты, утопление в водоемах, отравление, в том числе курительными смесями, поражение электрическим током, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи при езде на велосипеде, травмы на железнодорожном транспорте.