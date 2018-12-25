В районе Карелии мужчина украл железнодорожное имущество

В транспортную полицию поступило сообщение о краже заземляющих штанг с медными проводами с территории железнодорожной организации Кеми.

Как сообщили в транспортной полиции, в ходе проверки был выявлен подозреваемый, ранее судимый 39-летний местный житель.

Установлено, что поздним вечером злоумышленник, будучи уверенным в том, что за его преступными действиями никто не наблюдает, через проем в заборе проник на территорию предприятия и совершил хищение железнодорожного имущества.

Сумма ущерба, причиненного организации транспортной инфраструктуры, составила более 32 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.