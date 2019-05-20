В районе Карелии пьяный водитель на иномарке упал в кювет

В Олонце местный житель совершил пьяное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 19 мая в 1.20 в Олонце на улице К.Маркса в районе дома №18 20-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Dodge, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим съездом автомашины в кювет.

В результате происшествия водитель получил ушибы.