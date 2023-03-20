В районе Карелии прощаются с тремя бойцами, погибшими в зоне СВО

Власти Медвежьегорского района Карелии сообщили о троих погибших участниках спецоперации, с которыми простились в марте.

В марте жители Медвежьегорского района получили сразу три трагических известия о гибели земляков в ходе СВО, говорится в сообщении официального паблика муниципальных властей.



«10 марта состоялось прощание с Шарифовым Александром из поселка Пиндуши. 16 марта мы простились с Зайцевым Сергеем, уроженцем Медвежьегорска, и вот сегодня мы прощаемся с еще одним бойцом - Воробьевым Леонидом, также из города Медвежьегорска», - сказано в сообщении.



Администрация района принесла глубокие соболезнования семьям и близким бойцов.