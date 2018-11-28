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Новости. Происшествия
09:20, 28 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

В районе Карелии сгорел гараж вместе с машиной

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В ночь на 28 ноября в Лоухском районе произошел пожар, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.02 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Кестеньгской. 

Гараж сгорел полностью. Также полностью уничтожен огнем автомобиль отечественной марки.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные устанавливаются.

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