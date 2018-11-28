В районе Карелии сгорел гараж вместе с машиной

В ночь на 28 ноября в Лоухском районе произошел пожар, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.02 пожарно-спасательные подразделения Лоухского района в составе 15 человек привлекались для ликвидации пожара в гараже на ул. Кестеньгской.

Гараж сгорел полностью. Также полностью уничтожен огнем автомобиль отечественной марки.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные устанавливаются.