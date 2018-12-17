В районе Карелии сгорел дом

Пожар произошел в Пудожском районе в Подпорожье, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 15 декабря, в 6:40 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Гагарина. В 8:41 пожар ликвидирован.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.