В районе Карелии сгорел жилой дом

Пожар произошел 30 января в Лахденпохском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.03 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Микли. В 11.35 пожар ликвидирован.

Дом спасти не удалось. Он полностью сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.