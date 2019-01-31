В районе Карелии сгорел жилой дом

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Пожар произошел 30 января в Лахденпохском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 11.03 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в п. Микли. В 11.35 пожар ликвидирован.
Дом спасти не удалось. Он полностью сгорел.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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