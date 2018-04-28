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Новости. Экономика
07:25, 28 Апреля 2018

В районе Карелии собираются построить комбинат по производству графита

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В Лахденпохском районе Карелии в 2020 году планируют начать строительство комбината по производству графита.

Горнообогатительный комбинат по производству графита планируют создать в Лахденпохском районе за 1,5 млрд рублей к 2022 году. На предприятии организуют до 100 рабочих мест, сообщили в пятницу ТАСС в управлении инвестиционной и промышленной политики министерства экономического развития и промышленности республики.

"ООО "Промышленные инвестиции" планирует реализовать проект, который предполагает добычу, обогащение графитовой руды, производство высокочистого графита, производство сферического графита для литий-ионных батарей, графитовых смазок. Горно-обогатительный комбинат планируется разместить в Лахденпохском районе Карелии. Стоимость проекта - 1,5 млрд рублей", - уточнили в управлении.

По данным министерства, срок реализации проекта - до 2022 года. Проектная мощность завода - 20 тыс. тонн в год. Планируемое количество новых рабочих мест - до 100.

Как рассказал ТАСС управляющий партнер компании "Промышленные инвестиции" Александр Александров, работы по геологоразведке практически завершены, проект находится на стадии защиты запасов. Строительство комбината планируют начать к 2020 году. "В России графитовые месторождения достаточно редкие, есть те, где бедная порода, и экономически неэффективно извлекать руду. По тем исследованиям, которые мы сделали, руда Ихальского месторождения обогатима и коммерчески интересна", - отметил он.

По данным администрации Лахдепохского района, Ихальское месторождение графита расположено в 5 км южнее станции Ихала железной дороги Петрозаводск - Сортавала - Санкт- Петербург. Суммарные запасы и прогнозные ресурсы графита рудных объектов, расположенных в Ихальском рудном поле, превышают 17 млн тонн. По запасам оно является одним из крупнейших в Европе.

В 2005 году компании "Промышленные инвестиции" на срок до 2025 года предоставили лицензию на право разведки и добычи графитовых руд.

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