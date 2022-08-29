В районе Карелии сотрудники ГИБДД отобрали руль у мужчины без прав

В Пряжинском районе инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 42-летнего мужчину, который не имеет водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

По статистике ГИБДД Карелии, за 8 месяцев дорожные полицейские отстранили от управления автотранспортом 1510 человек, которые не имели права садиться за руль. За управление без прав предусмотрено административное наказание в виде штрафа — от 5 до 15 тысяч рублей.

Вместе с тем, также к административной ответственности привлечены 116 автовладельцев, кто передал «бесправнику» управление своим транспортным средством. За данное нарушение ПДД автовладельцам грозит штраф — 30 тысяч рублей.

Водители, не имеющие водительских прав, стали участниками 38 дорожных аварий, в результате которых один человек погиб и 53 пострадали.