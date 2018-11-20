В районе Карелии торговали колбасой и пельменями сомнительного происхождения

Нарушения ветеринарного законодательства выявлены в пяти магазинах Олонецкого района, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Сотрудники Управления Россельхознадзора продолжают выездные проверки хозяйствующих субъектов в районах в целях недопущения заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории республики. Государственные инспекторы выявили нарушения в торговых точках, расположенных в Олонце, селе Видлица и поселке Ильинский.

Так, в одном из магазинов Олонца продавались пельмени (3 упаковки по 0,84 кг), при этом ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, отсутствовали.

Аналогичные нарушения были выявлены и в торговой точке, находящейся в Олонце, где в продаже находилась вареная колбаса и колбасные изделия общим весом 5,9 кг и в магазине в поселке Ильинский, где продавались кости свиные в количестве 6,585 кг и суповой набор (ребра свиные) в количестве 12,5 кг. Продукты продавались без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, в Ильинском товар находился в холодильной витрине без маркировки, содержащей информацию о производителе, дате выработки, сроках и условиях хранения.

В ходе проверки магазина, расположенного в селе Видлица Олонецкого района, государственным инспектором Управления были обнаружены в продаже ветчина, сервелат и колбаса с неполной маркировкой (не указаны дата выработки и срок годности), а также колбаса и грудинка без маркировки (информации о производителе, дате выработки, сроках и условиях хранения).

За время проверки нарушения были устранены. Владельцам торговых точек - индивидуальным предпринимателям - за нарушения было назначено административное наказание в виде предупреждения.