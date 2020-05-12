В районе Карелии управляющая компания задолжала своим работникам 350 тысяч рублей

В Олонецком районе судебные приставы взыскали половину задолженности по заработной плате с управляющей компании, сообщили УФССП Карелии

В отделе судебных приставов по Олонецкому району в апреле было возбуждено 15 исполнительных производств о взыскании заработной платы с общества с ограниченной ответственностью, оказывающему услуги по управлению многоквартирными домами, по обслуживанию жилых и нежилых зданий.

Общая сумма задолженности предприятия перед работниками составила более 350 тыс. рублей.

Приставом-исполнителем было установлено, что у должника имеется доход в виде денежных средств, получаемых по агентскому договору. Пристав незамедлительно вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях, получаемые должником по данному агентскому договору.

На сегодняшний день судебным приставом-исполнителем в пользу работников предприятия взыскано более 170 тыс. рублей.