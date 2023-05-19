В районе Карелии в День защиты детей закрыли детский сад

Власти Пудожского района объявили о закрытии детского сада «Журавушка».
На официальной странице администрации Пудожского района сообщается, что с сегодняшнего дня закрывается корпус детского сада «Журавушка».
По словам властей, такое решение они приняли потому, что в Пудоже последние 5 лет наблюдается снижение численности дошкольников.
А также в мэрии отметили, что кроме недостаточного числа дошколят и само здание пришло в негодность, содержать его затратно.
Куда теперь пойдут дети и сотрудники закрытого детского сада, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».
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