В районе Карелии в День защиты детей закрыли детский сад

Власти Пудожского района объявили о закрытии детского сада «Журавушка».

На официальной странице администрации Пудожского района сообщается, что с сегодняшнего дня закрывается корпус детского сада «Журавушка».

По словам властей, такое решение они приняли потому, что в Пудоже последние 5 лет наблюдается снижение численности дошкольников.

А также в мэрии отметили, что кроме недостаточного числа дошколят и само здание пришло в негодность, содержать его затратно.

Куда теперь пойдут дети и сотрудники закрытого детского сада, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».