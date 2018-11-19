В районе Карелии в минувшие выходные горел жилой дом

Пожар произошел в Сегежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 18 ноября, в 20.13 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: п. Валдай, ул. Октябрьская, 6.

В 20:40 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причины и виновные устанавливаются.