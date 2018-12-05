В районе Карелии водитель получил травмы, врезавшись в стоящий автомобиль

ДТП произошло в Олонецком районе на 267 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в МВД Карелии.

В 21.35 54-летний водитель автомобиля Toyota Avensis, , житель Мурманска, врезался в грузовой автомобиль DAF Trucks, который совершил вынужденную остановку на проезжей части дороги.

В результате происшествия водитель Toyota травмирован.

Водители дают противоречивые показания, по факту происшествия проводится проверка.