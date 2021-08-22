В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер (СРОЧНО)

В Пудожском районе суррогатным алкоголем отравились 8 человек - жители Белоруссии. Один умер, трое в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что Пудожская ЦРБ в минувшее воскресенье, 22 августа, работала в напряженном режиме, были задействованы ресурсы здравоохранения: санитарная авиация, Республиканская больница им. В. А. Баранова, Медвежьегорская ЦРБ.

Суррогатами алкоголя в районе отравились 8 человек, жители Белоруссии. Один умер до приезда бригады скорой помощи.

«Еще один человек, госпитализированный в Пудожскую ЦРБ, утром впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ реанимирован. Двое в воскресенье уже были доставлены в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, оба в тяжелейшем состоянии, находятся на гемодиализе», — рассказал Охлопков.

По информации министра здравоохрангенгия Карелии, еще четверо поступили сегодня, 23 августа, в Пудожскую ЦРБ, один — с явными признаками отравления, у троих — очевидной клиники отравления нет. Но опасность отравления суррогатами заключается в том, что проявления клиники могут быть через несколько дней и выражаются острой почечной недостаточностью. Сегодня санавиацией пациенты будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа.

В Пудож по личному поручению Михаила Охлопкова направлена главный нарколог Карелии Ольга Сергеевна Ларионова.