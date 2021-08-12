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В районе Карелии загорелся мусор на полигоне – работала прокуратура

Новости. Общество
14:22, 14 Августа 2021
фото: ТАСС / Егор Алеев

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Прокуратура приняла меры по факту возгорания отходов на территории Сегежского района, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Прокуратура Сегежского района со специалистами карельского Росприроднадзора провела проверку по сообщениям СМИ, в ходе которой установила, что в июле на полигоне, расположенном на территории Идельского сельского поселения, произошло самовозгорание отходов.

В результате проведенного выезда на место выявлено задымление прилегающей к полигону территории и тление отходов по периметру объекта.

В целях незамедлительного принятия исчерпывающих мер для тушения пожара и прекращения вредных выбросов в атмосферный воздух прокуратура района в адрес директора организации, эксплуатирующей полигон, внесла представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в суд предъявлено исковое заявление, чтобы обязать организацию приобрести ограждения, препятствующие распространению отходов, в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Угроза распространения огня на земли лесного фонда отсутствует.

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