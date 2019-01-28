В районе Карелии женщины пытались вынести из магазина консервы

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В Кондопоге женщины пытались без оплаты вынести товар из магазина, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.
В конце прошлой недели в сетевом магазине на улице Пролетарской задержали девушек.
В 17.30 они, оглядевшись, чтобы в торговом зале поблизости никого не было, сложили в рюкзак по несколько упаковок сыра, масла, консервов, конфет – всего на сумму чуть больше 2 тысяч рублей.
Эту картину наблюдала управляющая на мониторе системы безопасности. По сигналу тревоги на место прибыла группа задержания.
Выяснилось, что одна из девушек – петрозаводчанка, вторая – жительница Пудожского района. Обеих передали полиции.
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